查票港鐵職員遭針筒刺頸 警拘3男女

兩人涉未付足車資被截 一人背後施襲

事發3月7日，港鐵一名顧客服務及收益保護組男職員在葵芳站執勤時，懷疑有人未付足車資，遂於閘內截停涉事乘客及同行友人。處理期間，突然有另一人走近，從後用針刺傷該職員，並跳閘逃去，被截查的乘客及友人乘亂離開。受傷男職員後頸有紅點及疼痛，傷勢並無大礙，惟仍需等待詳細醫療報告。

新界南總區重案組史港鴻總督察表示，經調查後，探員昨早在葵涌拘捕35歲以針刺傷港鐵職員的無業男子，另外於將軍澳及秀茂坪分別拘捕22歲報稱售貨員女子及23歲報稱速遞員男子，他們涉嫌傷人被捕，行動中檢獲部分當日身穿的衣服。3人關係仍有待調查。

警方初步調查相信，22歲女子當日以長者八達通在葵芳站入閘時被職員截停，同行的23歲友人上前了解，處理期間，另一名35歲男子走近以13厘米長針筒刺傷職員，整個截停至傷人的過程約4分鐘。警方在涉嫌以針刺傷職員的35歲男子手機，發現其通訊群組有人鼓勵逃票及跳閘，不排除他從通訊軟件獲悉有人被截查，即帶同針筒前往刺傷職員。警方指出，因案情極為嚴重，針筒會帶有細菌或刺傷重要部位，將不排除改控更嚴重控罪。