換肺不敵病魔 犖晴離世

嚴重感染 近日惡化

消息人士說，普遍而言肺移植死亡率約為10%，但對於犖晴的個案，他評估為約20%至30%，因犖晴整體身體情况較差，營養吸收亦不佳，加上她曾移植造血幹細胞，免疫力很弱。

香港器官移植基金會創會主席何繼良解釋，衆多個器官捐贈中以肺移植最困難，首先捐贈者及受贈者配對上，肺部大小需要很配合。他又說，肺部移植後病人需接受高劑量抗排斥藥，身體較虛弱，加上肺部會直接在呼吸時接觸空氣，變相與外界接觸，容易受感染。而就犖晴的個案，她曾做非親屬造血幹細胞移植，免疫系統亦更弱。

曾移植造血幹線胞 免疫力弱

吳犖晴的姊姊本月3日回覆本報記者表示，犖晴未過危險期，雖然一度蘇醒，但未能進食和說話，院方曾為她輸營養液。犖晴的未婚夫當天亦稱她精神尚可，但仍需使用人工心肺機。

目前香港唯一的肺移植服務由港島西聯網葛量洪醫院胸肺內科和瑪麗醫院心胸外科合作進行。瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗在上月犖晴家人公開呼籲求肺時曾稱，本港當時有25人正等換肺，但有20%至25%病人未及移植便死亡，而去年全年本港只有7宗肺移植手術。

嶺南大學社會科學系畢業、24歲的吳犖晴中學時患上罕見的再生障礙性貧血，移植造血幹細胞後卻引起罕見併發症，導致肺小靜脈阻塞及肺高壓，肺功能完全喪失。上月犖晴的主診醫生、港大內科學系臨牀教授謝偉財曾說「換肺是（犖晴）唯一出路」。犖晴父母引述女兒曾說「我不想死」，常在網上搜尋如何治病，無胃口亦堅持進食，提醒自己要努力，惟最後犖晴仍不敵病魔，撒手人寰。