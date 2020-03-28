遺疑似箭筒有彈孔鐵罐 疑曾試槍箭

警方昨午安排記者到場觀察，由小西灣海濱花園步行往石屋約需20分鐘，其間需經過黑角徑一段山路，山路頗崎嶇狹窄，每次僅一人能通過，路上有樹藤及帶刺樹枝；該石屋面積約450呎，警方相信石屋屬二戰前已有的軍事設施，作防空用途，已荒廢一段時間，間中有非法入境者居住。

已荒廢軍事設施 曾住非法入境者

有組織罪案及三合會調查科高級督察張堃婷表示，石屋前的空地疑用作試槍，地面遺下疑有彈孔的鐵罐，沿着鋪有石板的小徑可進入石屋。石屋共有一廳兩房，左廳疑用作製造炸藥，警方在此處檢獲炸藥原材料硝酸鉀等，以及製造炸藥的工具，包括電子秤及煲。

右廳則疑為製作子彈處，警方搜獲真子彈、彈頭、彈殼及製作子彈的機器，現場桌上遺下螺絲、手套、蠟燭等物品。另外，警方在石屋後欄檢獲發泡膠板，懷疑用作測試弓箭，現場遺下兩個疑似箭筒。

牆身殘舊雜物滿佈 門口有熔爐

記者在場觀察，石屋天花板及牆身殘舊，屋內滿佈雜物，如木人樁、鐵鏟、頭盔、木板等，屋內亦掛有連着電線的燈泡，屋外則有一部發電機供屋內照明；門口位置另有一部熔解金屬的熔爐。