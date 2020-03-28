石屋「工場」檢千彈頭彈殼 警稱供應「暴力示威者」

料涉真槍正追下落 共拘4人檢長短氣槍

警方前晚根據線報在小西灣龍躍徑一荒廢石屋拘捕3男子，並檢獲800多粒不同口徑彈殼，部分有火帽，部分發射過，另有10粒長槍子彈及200多粒彈頭，以及製作子彈的壓藏機及黑火藥等。另亦檢獲炸藥原材料，包括硝酸鉀、硝酸銨、強酸及電子磅等。有組織罪案及三合會調查科警司楊耀宗特別指出，硝酸銨在外國多被恐怖分子使用，又形容石屋為「有一定規模工場，有能力製造可發射的子彈」。

部分被捕者為野戰迷 具製子彈知識

3名被捕男子介乎20至23歲，其中兩人報稱學生，一名報稱無業，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有槍械或彈藥及藏有工具可作非法用途。3人被黑布蒙頭，凌晨分別押往北角及柴灣寓所蒐證，帶走一批證物，包括一支短氣槍。警方再在柴灣富景花園拘捕一名25歲男子，涉嫌藏有攻擊性武器和無牌管有槍械或彈藥，為其中一名被捕男子胞兄。據了解，部分被捕者為Wargame「發燒友」，故有製造子彈的基本知識，其中一名曾在2017年五桂山「Wargame小子」謀殺案中出庭作供。

昨早約11時半，探員押解其中一名疑犯返回石屋調查，另有多名重點搜查隊警員帶同頭盔、手套、鏟等工具及3頭搜索犬上山蒐證，接近4小時後帶同一批證物離開。

此案警方一天內召開3次記招，昨晚向傳媒展示證物，包括一支長氣槍、一批子彈、一批弓箭、一批刀劍矛斧及一批增加爆炸殺傷力的鋼珠和一些化學品，另有佈滿彈孔的木板、鋅盤及發泡膠靶，相信有人曾用真槍試彈。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，情報及證據顯示工場所製子彈供應給暴力示威者，「800粒子彈最嚴重等於800條人命」，正追查材料來源、供應給誰及背後有否集團。

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