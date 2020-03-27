【Emily】夾錢保釋琼姐 民建聯當示威派錢 疑警拍片外傳 民主黨質疑煽動謠言

【明報專訊】一眾民主黨成員同中西區區議員噚日去葵涌警署外聲援被捕嘅中西區區議會主席鄭麗琼。無幾耐，建制派嘅社交媒體專頁就開始瘋傳一段影片，片中見到民主黨甘乃威「派錢」畀黨友莊榮輝同許智峯。建制派先質疑民主黨人收錢去聲援，民建聯副主席陳學鋒分享片段話「許智峯，示威完收錢都唔好咁揚啦」。民主黨反駁，話警察突然將保釋金由5000元加到1萬，一眾黨友於是夾錢，甘威負責點算，之後將錢交畀莊榮輝去辦保釋手續。
陳學鋒：示威完收錢都唔好咁揚
陳恒鑌：點解最後大疊錢分出去
民建聯立法會議員陳恒鑌繼續質疑民主黨，問點解喺「最後一大疊錢分出去」，亦有網民質疑保釋金點解要分開畀兩個人。民主黨解釋，本身已經有人拎咗5000元去保釋鄭麗琼，但警察加碼話要1萬元；許智峯於是喺警署外攞1萬蚊出嚟，叫人數多5000拎入警署。甘威負責數錢，之後將5000元交畀莊榮輝去辦保釋，其餘嘅錢就畀番許智峯。
警突將保釋金由5000加到1萬
民主黨由影片嘅拍攝角度推斷（由高位影落差館門外），影片係由警察拍攝。該黨批評警察「知法犯法」，「咁又算唔算煽動謠言？警察犯法拉唔拉呀？」；形容質疑佢哋收錢嘅建制派「人一藍腦便殘」。
區議員要求警交代邊個拍攝外傳
荃灣同葵青嘅泛民區議員亦懷疑有警員喺葵涌警署內拍攝影片外傳，並涉嫌公然散佈謠言，中傷民選議員，要求新界南總區同葵青警區指揮官查明係邊個警員所為，同埋要求嚴懲有份發佈虛假消息嘅相關警務人員等。一眾泛民區議員話，考慮向廉署投訴涉事警員公職人員行為失當，以及向投訴警察課同監警會投訴。