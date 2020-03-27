【Emily】夾錢保釋琼姐 民建聯當示威派錢 疑警拍片外傳 民主黨質疑煽動謠言

陳學鋒：示威完收錢都唔好咁揚

陳恒鑌：點解最後大疊錢分出去

民建聯立法會議員陳恒鑌繼續質疑民主黨，問點解喺「最後一大疊錢分出去」，亦有網民質疑保釋金點解要分開畀兩個人。民主黨解釋，本身已經有人拎咗5000元去保釋鄭麗琼，但警察加碼話要1萬元；許智峯於是喺警署外攞1萬蚊出嚟，叫人數多5000拎入警署。甘威負責數錢，之後將5000元交畀莊榮輝去辦保釋，其餘嘅錢就畀番許智峯。

警突將保釋金由5000加到1萬

民主黨由影片嘅拍攝角度推斷（由高位影落差館門外），影片係由警察拍攝。該黨批評警察「知法犯法」，「咁又算唔算煽動謠言？警察犯法拉唔拉呀？」；形容質疑佢哋收錢嘅建制派「人一藍腦便殘」。

區議員要求警交代邊個拍攝外傳

荃灣同葵青嘅泛民區議員亦懷疑有警員喺葵涌警署內拍攝影片外傳，並涉嫌公然散佈謠言，中傷民選議員，要求新界南總區同葵青警區指揮官查明係邊個警員所為，同埋要求嚴懲有份發佈虛假消息嘅相關警務人員等。一眾泛民區議員話，考慮向廉署投訴涉事警員公職人員行為失當，以及向投訴警察課同監警會投訴。