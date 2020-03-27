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2020年3月27日星期五
港聞二
酒吧群組飈至24確診 逾百人檢疫 增4顧客染疫 包括22歲女警
行會今開會 或管控食肆代禁酒
染疫樂隊九成菲籍 最少10菲傭確診
派1700藍牙手環 入境者：難啟用 機場派發啟動碼 歸家自行開啟
歐美抵港驗唾液10人陽性
次輪包機接558港人 許樹昌：不檢測做法鬆 聶德權：集中資源處理高危區抵港者
沙田凱悅員工確診 未悉源頭 休業兩周
10留學生確診 一周新高
【疫境時刻】市民留家煮食帶挈 「呢啲錢賺唔長」 疫下旺市 菜農淡然
社署減服務 輪椅漢嘆難自理
中學資助300跨境DSE生住宿備考 入營須戴口罩量體溫 營舍每周消毒
民宿有人確診 滯秘魯港人：被隔離自生自滅
伍倫貢3航空課程 逾百學生實習「冰封」
周巧兒亡犬血有抗體證染疫
明報網上海外升學展 今預約登記
確診女警曾入普通病房 5同房隔離
零售資助接4萬申請 目標下月派
港鐵今年凍結票價 分兩年追加2.55%
衣櫃藏屍案 被告上訴候判
毛蝦湧入 陽江核廠停堆兩日 保安局稱無損安全
山徑小屋檢子彈原料 拘3男
梁偉雄「坐正」消防處長 去年稱示威者「曱甴」惹爭議
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【Emily】立選指引建議一出 民記初選壽終正寢
【Emily】分享抗疫著衫貼士 學者籲避樽領
【Emily】海事博物館關閉 籲市民上網睇古
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【明報專訊】（請看附圖）
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