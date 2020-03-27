梁偉雄「坐正」消防處長 去年稱示威者「曱甴」惹爭議

梁偉雄下月18日出任處長，李建日會在同日展開退休前休假。公務員事務局長羅智光表示，梁偉雄擁有豐富的部門運作經驗，具有出色的領導和管理才能，深信他能帶領消防處面對未來挑戰。

工會籲高層慎言

消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑表示，梁升任處長是意料中事。對於梁曾稱呼示威者為「曱甴」，蘇稱每人對社會事件均有其看法，但高層言論會影響公眾對處方人員看法，期望處方高層發言前考慮其言論會否影響前線員工與公眾的互動。

去年處理反修例示威期間，警方和消防執勤時出現摩擦，蘇認為，警方在處理公安事件上會主導，但認為消防及救護人員救援時，雙方工作應「理順」及調節。他期望梁可反映前線聲音。

盼設獨立薪級表

消防處職工總會副主席聶元風對梁偉雄的升任表示歡迎。他期望梁與工會緊密溝通，聆聽員方訴求，例如現時前線擔心感染新冠病毒等。他亦期望梁任內可為消防人員設立獨立薪級表，爭取公平待遇。

政府亦公布，民航處副處長廖志勇將於下月9日出任民航處長，接替同日展開退休前休假的李天柱。