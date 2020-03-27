山徑小屋檢子彈原料 拘3男

有組織罪案及三合會調查科李桂華高級警司表示，警方衝鋒隊根據線報，昨午5時許於龍躍徑一間小屋發現一批可疑物品，即場拘捕3名21至23歲男子，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途，以及無牌藏有彈藥等。行動中檢獲彈殼、彈頭、火藥、組裝子彈機器，另亦有可製成爆炸品的化學品。暫不排除有人利用機器將彈殼、彈頭、火藥組裝成子彈，相信供手槍或步槍用，動機及檢獲物品的來源有待深入調查，數量及種類仍有待點算。

警員其後臨時封鎖登山樓梯，爆炸品處理課人員到場協助蒐證，可疑物品數量及種類仍有待點算，案件暫交港島總區重案組跟進。

有街坊稱昨傍晚已有多輛警車停泊小西灣道，並有警員在山徑搜查，數十名市民及多名區議員亦到場了解。

警方昨深夜分別將3名疑犯黑布蒙頭帶落山，到場了解的街坊及多名區議員即湧上前查問，曾發生輕微推撞，防暴警亦在場戒備。

龍躍徑為小西灣晨運及行山熱點，可由小西灣富景花園旁的公園出發，經黑角徑、黑角頭燈塔、龍躍徑、大浪灣石刻、大浪灣泳灘、港島徑第八段折返柴灣。