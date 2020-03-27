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毛蝦湧入 陽江核廠停堆兩日 保安局稱無損安全

【明報專訊】保安局昨通報，陽江核電站本周二、三連續兩日發生罕見運行事件，大量毛蝦湧入核電站，阻塞冷卻循環水入口濾網，機組自動安全停堆，兩日事件分別界定為0級及1級，惟強調沒影響機組安全運行。香港核學會主席陸炳林指出，核電站排放廢水水溫較高，吸引海洋生物棲息，而毛蝦只有數毫米長，容易阻塞濾網，影響冷卻水供應，觸發機組自動停堆，反映安全機制產生作用，不會影響安全運行。

連續兩日出事 阻塞濾網

陽江核電有限公司已於網站公布運行事件，稱大量毛蝦本周二、三湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，持續阻塞冷卻循環水入口濾網，周二下午6時30分，4號機組自動停堆，其他機組降功率到80%負荷運行，現場工作人員打撈毛蝦及冲洗過濾網，4號機組翌日下午1時40分重新啟動，根據國際核事件分級及核安全法規界定為0級偏差。

周三下午4時9分至4時35分，再有大量毛蝦湧入泵站及阻塞冷卻水入口濾網，2、3、4及6號機組自動停堆，為保證安全，工作人員將1及5號機組停堆，事件界定為1級。保安局昨晚發新聞稿稱，現場人員打撈毛蝦及冲洗過濾網後，將按程序重新啟動機組，恢復正常運行。

專家：影響海水供應 自動停堆

陸炳林表示，陽江核電站沿海而建，需抽取海水冷卻機組，排放的海水水溫較高，生長大量海藻，吸引海洋生物棲息；他說抽水口設有濾網，但毛蝦太細，易阻塞濾網，若數量太多會影響海水供應，當電站監測到水壓下降，會觸發自動停堆。他又說，2016年1月嶺澳核電站發生同類事件，大量毛蝦阻塞抽水口濾網，一度令2號反應堆停堆。

去年內地網站《南方+》報道，陽江核電站有一隊工程師負責冷源管理工作，其中一項重要工作是阻止海洋生物湧入泵站，有工程師稱，外國時有發生水母令核電站停堆，故各國核電站都會研究如何攔截海洋生物湧入泵站。

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