港鐵今年凍結票價 分兩年追加2.55%

港鐵可加可減機制由兩組數據啟動，包括去年12月通脹率及去年12月運輸業名義工資指數，其中前者早前公布為2.9%，統計處昨公布後者為3.4%，在套入機制方程式運算後，今年得出結果為2.55%。

入息中位數負數 觸封頂機制

明年累加1.58%

由於機制自2013年起，引入俗稱封頂機制的負擔能力上限，規限加幅不得高於去年第四季家庭月入中位數的按年變動，而統計處早前公布有關數值為-2.48%，按機制會視為0%，即規限港鐵今年內只能凍結票價，亦是封頂機制連續兩年發揮作用。

不過，今年未加的2.55%加幅不會取消，而是分開兩年追加。港鐵表示，與政府商討後會於2021/22年及2022/23年度分別追加1.28%及1.27%；連同去年同樣因觸及「封頂機制」未加、而港鐵已表明2021年內追加的0.3%，意味明年累積加幅達1.58%。

港鐵上月因應疫情推出特別支援措施，包括延長八達通「每程3.3%車費扣減」優惠至明年1月1日。若港鐵不再延續優惠，市民最快明年1月2日起就先面對票價3.3%加幅。

延長都會票期限40天

港鐵續稱，考慮到1月底起，政府機構及私人企業實施在家工作等原因，使用港鐵都會票的乘客或減少外出，港鐵決定為持都會票乘客作特別安排，延長其都會票餘下車程有效使用期多40天。

實政圓桌田北辰表示，目前疫情下港鐵應回饋市民，認為港鐵收入主要來自沿線地產項目，未來7條新鐵路線的物業發展權益足夠長期回饋市民，建議港鐵先減免未來3個月一半票價。

議員斥機制「又假又廢」

公民黨譚文豪認為，去年經濟環境轉差下，機制仍得出加價結果，而港鐵只是延後加價，批評機制「又假又廢」，促政府重新制定新機制。民主黨林卓廷亦要求港鐵減價，例如減兩成票價，「港鐵沙中線工程監工不力，市民都未向港鐵追究，港鐵還好意思加價？」