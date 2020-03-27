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確診女警曾入普通病房 5同房隔離

【明報專訊】22歲女警員昨確診，留醫明愛。醫管局總行政經理何婉霞表示，該確診者3月24日起出現肚痛、肚瀉和發燒，無外遊史或接觸過確診者，其肺部X光檢查亦無感染迹象且病情穩定，確診前曾入住普通病房。她於3月25日上午接受檢測，中午出陽性報告後獲安排轉入隔離病房，在普通病房逗留約半天，其間在同一病格留醫的5名病人須接受隔離觀察。

44職員曾接觸 有裝備毋須檢疫

何婉霞說，與該確診者同一病格的5名病人列為緊密接觸者，須隔離觀察，暫無病徵；另共有44名職員接觸過該病人，他們因有戴合適保護裝備，毋須接受病毒檢測或檢疫。

醫管局前日宣布，本周開始在各急症室設分流檢測站，讓部分患者等候檢測結果，望紓緩隔離病牀壓力。何婉霞昨稱，基於感染控制考慮，不建議正等候的病人外出買食物或叫外賣，因有感染風險，醫院會為病人安排簡單乾糧和飲品，另若病人有需要去洗手間可與職員聯絡。

原初步確診 now剪接師陰性

另外，now新聞台報道，於博愛醫院留醫、前日初步確診的第二名剪接師，入院後醫院為她兩次抽樣化驗，因結果存在不確定性，院方把樣本送到衛生署化驗，該署職員前日上午致電剪接師說她初步確診。博愛醫院前晚再為她化驗深喉唾液樣本，結果陰性。由於她與確診的剪接師返同一更，被視為密切接觸者，稍後轉送檢疫中心。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕武漢新型冠狀病毒 武漢肺炎 明愛醫院 醫管局

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