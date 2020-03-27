伍倫貢3航空課程 逾百學生實習「冰封」

調查：酒店零售首當其衝

校方調查去年畢業生升學及就業情况，稱未受反修例事件影響，料疫情將直接影響今年畢業生求職，尤酒店、零售等行業首當其衝。有人力資源顧問說不少公司因疫暫不擴充生意，以往第二、三季為轉工旺季，但現時僱員傾向不轉工，令市場職位減。

校方去年11月至今年1月，以問卷及電話訪問近2000名副學士畢業生，八成人繼續升學，當中約一半銜接至政府資助課程。另有一成六畢業生就業，平均月薪比前一年多近1000元，超過16,700元，畢業後一個半月找到工作。香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權估計，薪酬升幅與較多畢業生從事社工有關。

蔡耀權說，去年社會事件對畢業生影響不大；但現時疫情令航空業處於「冰封」狀態，致該校學生到相關公司實習機會減少。學院有3個與航空相關課程，蔡耀權希望疫情緩和後，暑假或年尾再安排學生實習。他又說，去年近三成就業的畢業生從事零售、市場營銷及酒店業，估計這些行業疫情下首當其衝，相關課程畢業生的就業率將受影響。

人力顧問：少人轉工 求職更難

人力資源顧問公司KOS International行政總裁楊碩碩說，現時僱員傾向不轉工，或令求職者較難找工作，她預料疫情過後，求職市場情况會好轉。雖然整體環境轉差，但她說零售、餐飲等行業趁疫情開拓網上業務，料資訊科技相關學科畢業生求職時或有較多機會。楊碩碩建議，疫情期間求職的畢業生，考慮稍降低要求，爭取先進入職場，日後再謀求其他機會發展。她又說，若學生欠實習機會，日後可把握假期充實自己，例如參加慈善或義務工作，透過這些機會表現自己。

（抗疫新階段）