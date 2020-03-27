民宿有人確診 滯秘魯港人：被隔離自生自滅

另外，有滯留秘魯的港人接受本報訪問時表示，所住的民宿有人確診，民宿將會封鎖1至3個月，擔心受感染。有立法會議員期望港府聯絡其他國家政府，爭取包機機位以讓港人離開。

港人滯留摩洛哥秘魯

入境處接150及86求助

入境處回覆，截至昨午6時共接獲150名港人就摩洛哥返港求助，當中111人已返港或已有返港安排；秘魯方面接獲86名港人求助，涉及30多名旅行團成員。

處方稱，政府聯繫多間航空公司查詢及預留機位予滯留港人，並向港人發放機位最新消息，會續與使館、旅行社、航空公司、當事人等保持密切聯繫。

個案：港府曾稱可協助 翌日突告吹

身處摩洛哥的吳小姐稱，早前聽說有航班3月28日啟程，可接載當地港人及中國、韓國遊客到多哈。她稱前日獲入境處人員告知有機會成行，惟昨日處方又告知她未能成事。吳小姐跟隨的旅行團負責公司為新華旅遊，新華旅遊總經理蘇子楊稱，或有機會有航班可接人，但一切尚未落實。

有滯留秘魯庫斯科（Cusco）的港人表示，現居民宿有兩人確診，民宿遭封鎖1至3個月，所有人集體隔離留在6至14人的共用房間，形容處境是「自生自滅」。她稱，早前曾向入境處求助，處方回應表示「沒有什麼可提供幫助」；民宿被封鎖後再向入境處求助，處方請她轉向中國駐當地大使館求助。

同在庫斯科的港人王先生稱，入境處前日曾聯絡問及需否藥物，其妻患青光眼需滴眼藥水，但處方無正面回覆能否為他們送藥。本報昨向入境處查詢，處方表示接獲上述求助後已即時按當事人及其家屬意願提供意見及協助。

協助滯留兩地港人的立法會議員譚文豪稱，政府多日來為滯留兩地港人「唔知做過乜」，形容秘魯氣氛愈趨緊張，期望港府可以幫忙與各地政府聯繫，尋找機位予港人離開。

（抗疫新階段）