中學資助300跨境DSE生住宿備考 入營須戴口罩量體溫 營舍每周消毒

明報記者

300多名DSE日校考生長居內地，部分人在香港無居所，亦難負擔租酒店費用，完成14日檢疫令後無容身之所。北區中學校長會主席方奕亮稱，北區及大埔區中學校長集體租用北區一個營舍，讓該批考生入住至5月底DSE考試完結；近日有逾70名考生完成檢疫入營，原先準備本月考DSE，惟最終延期開考，會續住營舍備試。

住宿費學校資源資助

學生自費三餐 教師輪流當值

方稱，入營學生來自21間中學，住宿費由所屬中學「拍心口」以學校資源資助，學生則自費三餐。方稱，學生於營內有規律生活，周一至五可返回所屬中學溫習，晚上回營舍休息，每晚有教師輪流當值，又提醒學生社區有感染風險，周末也應盡量留在營舍。他形容這班學生很乖巧、很有心，「跨境生都是普通港生，在香港讀了6年中學，為了考DSE不怕辛苦」。

鳳溪廖萬石堂中學亦有跨境考生入營。校長范志文稱，考評局有機制處理因特殊原因缺席考試的情况，申請「科目評審成績」最高獲第5級，但不少跨境生發憤學習、成績優異，千辛萬苦提早來港考試，冀奪「5*」或「5**」。

范志文說，考生來港須先檢疫14日，其後要適應在港生活，加上DSE突然延期，留港時間延長了，家人不在旁，考生思鄉不在話下，部分考生更要「寄人籬下」，可謂歷經艱辛才可應考，「像是上京赴考」。

考評局：將為250校裝智能探熱儀

此外，DSE試場因應疫情有新規定，例如要為考生量體溫及座位距離預留1.8米。香港考試及評核局稱，為更有效率地監測考生體温，除了本身已有設備或不適合安裝的學校，局方會為學校提供「熱源影像系統」，涉及約250間學校；該局又稱，會適時向考生發出更新的准考證，詳情將盡快公布。

（抗疫新階段）