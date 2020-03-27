社署減服務 輪椅漢嘆難自理

隔日上門洗澡變每周兩次 憂衛生風險

阿國1973年因意外四肢傷殘，失去活動能力，大小事情都要人協助：「清屎袋、尿袋、綁尿喉、換尿片……可能是厭惡性工作吧。」他1月初透過綜援的特別護理費津貼聘請一名印傭，印傭待了半個月，疑不堪工作性質已於1月底辭職，新聘請的孟加拉女傭預計4月才來港。這段空窗期，阿國由朋友照顧起居。

現靠友照顧 嘆政府「諗漏」傷殘者

阿國身上有多處褥瘡，不時隱隱作痛，他苦笑：「人哋望四幅牆，我就望五幅牆，多咗塊天花板，瞓得多係咁。」受疫情影響，社署提供有限度服務。原本每隔一日有護理員上門替阿國洗澡，現改為每周兩次，阿國無法頻繁換尿袋和處理傷口，擔心有健康風險。他無奈說，也許政府忙於對抗疫情，「諗漏了」傷殘人士的需要。14日隔離令亦打亂了阿國聘請外傭的計劃。他說，若新外傭抵港後和他同住，「我係長期病患，可否抵抗病毒呢？」另一選擇是安排外傭於檢疫期暫住酒店，但他經濟上未能負擔，希望當局酌情考慮安排其外傭入住隔離營。

社署回覆查詢稱，為減低疫情社區擴散風險，嚴重殘疾人士家居照顧和嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，只提供陪診、護理及藥物管理服務。如有緊急服務需要者求助，服務機構會彈性提供支援。立法會議員張超雄說，社署因應疫情，取消為獨居長者和傷殘人士代購飯菜、上門清潔等服務，認為該群體健康風險高，署方應加強支援服務。

（抗疫新階段）