【疫境時刻】市民留家煮食帶挈 「呢啲錢賺唔長」 疫下旺市 菜農淡然

明報記者 陳冬綾

多客問送菜 一人團隊「順路先送」

農夫黃零是錦上路「我地農莊」主人，一手包辦種菜、分菜、聯絡客戶和送菜工作。黃零走入農地旁的帳篷，細細介紹長枱上已分發好的蔬菜，「一陣就要送去畀啲客」。逢周一，黃零都會駕電單車送菜到九龍和大角嘴一帶，疫情前日賺700至1200元，「現時多了四五個新客，平均有1500元一日」。疫情爆發後，黃零收到不少新舊客戶電話，問他會否送菜上門。黃零的運輸團隊只有他一人，「我話無，唔想做，係順路先做」。送菜以外，黃零也到大埔和美孚的農墟擺賣，近月生意額上升兩三成，他相信與市民多買菜、在家中煮食有關，「餐廳唔好我哋就好」。

毒菜恐慌生意曾增 兩月打回原形

因禍得福，黃零沒太高興。在田工作20年，他歷過風雨興衰，煉成淡然應對突如其來的福禍。談及對上一次旺季，他倒帶到5年前內地毒菜事件，「那時人人湧來買菜，生意好了三成，情况同而家差唔多」。黃零承認「悲劇」帶旺生意，「所以我哋唔係好想」。他續說，當年毒菜事件影響下，好生意維持了兩個月，其後市民對毒菜的恐懼過了，收入便打回原形，「呢啲錢賺唔長久，係要真係多咗人食有機菜，每年有增長，咁先健康」。他形容，疫下旺市只是一場虛幻。

近月，城市人紛紛往郊外走。黃零自去年起開辦的免費耕作班，也吸引了不少大學生參加，最高峰一班有30人。黃零辦耕作班的初心是貢獻農業，故堅持不收費。疫情下，他對學生笑說，可用口罩當「學費」，有人送上一個，有人送上一疊，黃零說：「都無所謂啦。」眼見近日疫情嚴峻，黃零想盡快解散耕作班，擔心農莊變成爆發點，「變成另一個蘭桂坊，見報就唔好」。

上月缺口罩 椰菜交換「自由定價」

在偏鄉生活，黃零不常戴口罩，但送菜到市區和外出買日用品時，難免要佩戴，「𠵱家送菜，管理處的人一定要你戴口罩」。黃零分享，2月初全港口罩供應緊張，當時無足夠口罩的他，想到以多出的椰菜與市民換口罩。他在網上發帖，相約市民在西鐵站交收，着他們「自由定價」，有市民特意前來捐口罩給黃零，但拒絕收下椰菜，令自言遲頓的黃零不懂反應，「椰菜要逼他們收下」。當日他以10個椰菜，換了約30個口罩回家。

疫情下，Work from Home對黃零並不適用。他如常在市區與鄉郊間來來回回、忙忙碌碌，不同的是臉上多添了一個醒目的湖水綠色口罩。

（抗疫新階段）