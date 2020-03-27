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沙田凱悅員工確診 未悉源頭 休業兩周

【明報專訊】沙田凱悅酒店證實，3月25日接獲衛生防護中心通知，一名員工確診新型冠狀病毒，酒店昨晚起休業14天，並全面消毒，所有員工要接受醫學監察14日，料4月10日重開。

酒店向員工和住客發電郵通知，一名女員工確診，酒店將即時休業至4月9日，其間不接受任何客房和餐飲服務。酒店回覆本報稱，衛生防護中心未確定該員工於何時、何地和如何受感染，亦因私隱未能透露其工作部門，但稱已通知在確診員工當值期間曾到過酒店的客人，以及現在酒店或即將入住酒店的客人，衛生署則未索取任何住客資料。

AIA員工確診 總監：曾與另一確診者共膳

另外，全國政協委員兼友邦保險區域執行總監容永祺旗下的團隊，有一名財務策劃顧問初步確診新型冠狀病毒。容永祺表示，他沒有接觸過該確診同事，確診者上周二、三（17日、18日）曾返銅鑼灣利園2期的辦公室開視象會議，同場10多人需在家隔離14天，與該確診者有更緊密接觸的同事已做測試，有待結果再定何時重開辦公室。容永祺稱農曆年起已取消所有會議、培訓、聚餐，曾返內地的同事需自我隔離14天，並鼓勵同事改以電話或網絡與客人聯絡等。他稱，直至3月2日恢復以軟件「Zoom」舉行視像會議，據他所知，部分同事會返辦公室參與視象會議。

友邦保險回覆稱，該確診財務策劃顧問最後一次返辦公室是3月18日，全程戴口罩，過去14天沒外遊，亦沒接觸客戶；另於3月13日曾與一名於3月21日確診者食飯。

至於曾有確診者到過尖沙嘴分店的Goji Studios昨宣布，全線8間分店即日起暫停營業14天，預計4月10日重開。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 容永祺 友邦保險

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