次輪包機接558港人 許樹昌：不檢測做法鬆 聶德權：集中資源處理高危區抵港者

滯鄂回港者：港比大陸危險

滯留湖北咸寧市的港人王女士昨乘包機回港，她抵港後表示有信心自己沒有帶病毒，稱她所在的小區一宗確診病例都沒有，她亦沒有出門，認為自己毋須接受病毒測試。她認為香港疫情比內地嚴重，但相信自己在過去兩個月有充足「隔離經驗」，懂得與人保持距離防疫。

港人賀女士及讀中二的女兒昨亦一同由咸寧回港，她覺得香港危險過大陸，但「比較相信香港政府處理手法」。她希望政府安排他們做病毒測試，以策安全。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，今批乘包機由湖北外圍城市回港者完全不用留唾液樣本、毋須以電子監察，做法「鬆咗啲」，認為若電子手帶供應充足，「做埋就最好」；但同意當地疫情已受控一段時間，可以家居檢疫代替強制進入檢疫中心。

聶德權於昨晚第二班包機抵港後會見傳媒表示，就公共衛生角度而言，「永遠做到最嚴謹是最安全的」，但受限於資源及能力，現須集中處理來自風險地方的抵港者。他說過去一星期，海外回來者的確診數字高，即使他們沒病徵，亦須為他們做測試，及早識別潛在患者。

衛署：內地回港者手機分享實時地點

衛生署回覆本報查詢表示，從內地回港的旅客會透過手機應用程式分享實時地點，以確保他們留家接受檢疫；如受檢疫者未能實時分享地點，政府資訊科技總監辦公室會給他們戴上電子手環。

另外，聶表示昨日行動共接277名港人回港，另有兩人臨時通知不乘坐、3人未能通過體溫檢測而未能上機。他總結兩日行動，一共接回558名港人，當中140個是16歲以下兒童。過去入境處共接獲逾4000個於湖北省的港人求助，被問到港府會否有下輪包機行動，聶德權表示隨着湖北省交通陸續恢復，須先了解當地港人想法及安排再作決定。

（抗疫新階段）