派1700藍牙手環 入境者：難啟用 機場派發啟動碼 歸家自行開啟

昨由倫敦返港的謝先生入境時獲派發藍牙手環，並有人員着他拍下貼在機場桌上的「啟動碼」，他表示所有受檢疫者都使用同一組啓動碼。謝先生回家輸入啟動碼及所登記電話後，即能啟用程式。另一名由倫敦返港的陳小姐亦獲發藍牙手環，她說政府人員提醒她要到達檢疫地點才可啓動應用程式，但無指示她要如何啟用手環；姚先生昨日也由倫敦返港，他曾嘗試啟用手帶，但稱手機鏡頭未能掃描手環上的二維碼。

倘全家檢疫可一手機號碼登記

資科辦發言人表示，所有需要接受強制家居檢疫的人到港後，須在機場完成檢疫登記。政府人員會向受檢疫者發相應手環或手帶，同時將受檢疫者的電話號碼輸入系統，若一家人同時接受檢疫，可以只用一個電話號碼登記，亦可一人登記一個電話號碼；受檢疫者將獲發一個啟動碼，以啟動應用程式。此前，受檢者獲發手帶後，需回家等候政府發短訊，再輸入短訊內密碼啟動程式，有受檢疫者曾投訴回家後久未能接收短訊，延遲啟動檢疫應用程式。

政府建議，受檢疫者在機場下載及開啟用作檢疫的應用程式，掃描手帶或手環上的二維碼，然後輸入在機場登記的電話號碼以及啟動碼，以登記手環。其後到檢疫處所（家居或酒店等），再開啟應用程式，按指示在受檢疫者在家中範圍走一圈，以收集及分析處所的各種訊號，其後隨即開始檢疫。

不可重新設定 錯地方啟用警方將跟進

資科辦發言人接受查詢時表示，程式不設重新設定功能，如受檢疫者非在接受檢疫地方啓動程序，一經發現，將轉介衛生署及警方跟進；而受檢疫者若距離在機場登記時間過久仍未啟動應用程式，政府亦會以短訊提醒。

資科辦表示，由前日開始派發藍牙電子手環至昨午6時，共派出1700個藍牙電子手環；由3月19日至昨午6時，派發了約3.5萬條監察手帶。

（抗疫新階段）