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染疫樂隊九成菲籍 最少10菲傭確診

【明報專訊】菲律賓駐港總領事館周三稱，最少有13名在港菲律賓人感染新型冠狀病毒。綜合衛生防護中心公布，至昨最少有10名菲傭確診，另在蘭桂坊多間酒吧表演的樂隊群組中，多達九成確診者為菲籍。

菲律賓駐港總領事館周三在facebook表示，獲衛生署通知共13名在港菲律賓人受感染，強烈呼籲在港菲律賓人盡可能留家，若外出應避免到擠迫地方及保持社交距離。

一人曾住外傭宿舍 海關僱主隔離

蘭桂坊多間酒吧表演的樂隊群組昨再增4人確診，總數增至12人，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱當中90%是菲籍。另昨新增兩名外傭確診，當中32歲女傭是由菲律賓新來港，住過宿舍（boarding house）。衛生署稱，該菲傭3月16日抵港，20日開始咳，居於藍田將軍澳道觀塘紀律部隊宿舍，其僱主一家四口將入住檢疫中心。海關昨晚稱，知悉一名海關人員的家傭初步確診，已通知其宿舍的管業處徹底消毒，亦已為該人員的辦公地點徹底消毒。 海關稱該人員沒參與前線工作或在工作期間與市民接觸，已安排近日曾與他密切接觸者在家工作。

翻查資料，至前日已有9名菲傭確診。

前日確診的39歲菲傭曾逗留廣東道廣興大廈7樓，據了解該處是外傭宿舍，供剛抵港辦工作簽證或正準備離港女傭居住。有穿保護衣人員昨午派員到該處消毒，約10名外傭拿行李離開，一名印傭稱不會因有確診而搬離。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒昨指稱，按目前政府規定，所有新來港外傭均不經宿舍，入境後會直接入僱主居所，難評估為何仍有新來港外傭住宿舍。但認為該女傭是在宿舍還是在菲國感染未明。她認為，新來港外傭或在原本國家已染病，如直接入僱主家或引起社區爆發，促港府提供適合外傭檢疫的酒店名單，並為經濟有需要的僱主提供援助。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕菲律賓駐港總領事館 菲傭 外傭 武漢新型冠狀病毒 武漢肺炎

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