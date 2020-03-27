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行會今開會 或管控食肆代禁酒

【明報專訊】政府周一提出擬立例推行「禁酒令」引來業界反彈，多名行政會議成員亦質疑成效，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌也稱單靠禁酒亦難阻人流聚集。據悉，行政會議今午會召開特別會議商討控疫措施，未必推行禁酒令，但會擴闊控制聚集的範圍，除酒吧外其他食肆亦受管，包括限制營業時間及座位數目等。行會成員張宇人率先呼籲業界簽承諾書，明日起執行食肆等晚市減一半座位等8項措施，為期14天。

張宇人籲業界明起推8措施

本報從多個消息人士了解，特首林鄭月娥周一提到的限制酒牌持有人售酒的措施，是希望較快及較聚焦處理「飲酒吹水」的民間生活，並藉此「吹風」讓社會討論。事件惹來業界反彈，多名行會成員不同意及社會輿論批評，政府遂再檢討策略，今將交行會討論。政府的預案主旨是控制人群聚集，當中有視乎疫情的不同方案，包括較寬鬆的業界自律、立法限制營業時間和聚集人數等。

消息人士指出，因「禁酒令」備受爭議，未必會推行，政府傾向擴大對飲食業的人群聚集管控，不單止針對酒吧。飲食界前日與林太會面，提出自願推措施防疫，包括顧客需戴口罩及探熱，餐廳亦只會坐一半人。飲食界立法會議員張宇人昨日在其社交專頁公開呼籲業界簽署承諾書，表明於3月28日起做足8項措施，為期14天，減社交距離，避免政府有機會立法全面禁食肆；8項措施包括：

．晚上6:30後減一半座位

．晚上6:30後只做外賣，不設堂食

．外賣八折

．每張枱不可坐超過4人，人與人和枱與枱之間須盡量有最少1米距離

．進入食肆時須戴口罩，除進食外亦應盡量戴口罩

．進入時須探熱及用酒精搓手液搓手

．取消現場音樂表演

．員工須按照食環署指引工作

財政司長陳茂波昨午出席活動後稱，政府正考慮推出更多保持社交距離措施，並盡可能支援特定受影響行業，惟未披露細節。

許樹昌倡效外國限社交人數

許樹昌昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問稱，包括他在內的4人專家小組曾建議政府考慮縮短食肆營業時間，特別是人流多的晚市時段，但無討論禁止賣酒。他認同酒吧是較高危「播毒」場所，但禁酒不等同可防止人群聚集，政府可仿效德國等地限制社交活動人數，以及規管食肆營業環境，如每張桌保持距離、座位單向擺放，政府另需派員巡查。

（抗疫新階段）

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