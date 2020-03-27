酒吧群組飈至24確診 逾百人檢疫 增4顧客染疫 包括22歲女警

超佛堂成最大感染群組

本港昨新增43宗確診，累計達454宗，包括一宗疑似個案。酒吧群組超越19人染疫的佛堂群組，確診人數昨增至24人。最新確診的患者包括4名樂隊成員，介乎30至47歲，確診樂隊成員至昨共12人，他們會到4間酒吧演出，包括灣仔謝斐道Centre Stage及Dusk till Dawn、中環好利商業大廈Insomnia及尖沙嘴諾士佛臺All Night Long。

4酒吧染疫樂隊同一公司管理

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上述4間酒吧均屬同一公司管理，有9隊樂隊會在該4間酒吧演出，樂隊成員及職員共124人。昨有3名來自Insomnia、All Night Long及Dusk till Dawn的職員確診，連同早前已確診個案，酒吧職員及樂手共17人染疫。張指出，部分人居公司宿舍，家居上會有接觸，為安全計將其餘百多人列為密切接觸者，並全數轉送檢疫中心。

至於到上述酒吧消遣的顧客昨新增4人確診，包括一名姓鄭的22歲女警。她本周二（24日）出現發燒等病徵，當日到荃灣的新界南總區室內練靶場訓練燒槍，其後返回其隸屬的深水埗警署後感不適求醫；她練習燒槍後亦曾與3名同事下午茶。她在病發前4日（20日）曾與一名同事到All Night Long消遣。據資料，前日確診的38歲國泰機師曾於18日到該酒吧。

女警曾偕同事赴酒吧

衛生署稱正與警方聯絡，跟進女警密切接觸者。據了解，與女警同一巡邏小隊及同場燒槍訓練的警員，牽涉約80至90多人，他們在女警初步確診後已留家隔離，仍等候衛生防護中心指示，包括決定是否要檢疫。警方已將其當值資料交予衛生防護中心。

本報翻查上述4間酒吧商業登記資料，發現4間酒吧分別被4間公司持有。據公司註冊，持有Centre stage的耀地發展有限公司，為「何克勤（Hatton Anthony James）」全資持有；另外3間公司均有兩個股東，分別為何克勤及由何克勤全資持有的曦華有限公司；何同時是上述公司董事，換言之，上述酒吧持有人均為何克勤。另公司註冊處顯示他為25間公司董事。

本報昨到何克勤申報的西貢獨立屋住址，屋內亮綠色燈，無人在內。鄰居表示住戶為外籍人士，對上一次見到住戶是約半年前。另據insomnia facebook提供網頁，有9隊樂隊會到場表演，包括Blade、Chill Factor、Live8、Music Reborn、Outcats、Straight Up、Switched Groove、All Access及6th Dimensions。

長沙灣工廈再增一確診

此外，長沙灣昌隆工業大廈昨新增一人確診，其公司的6名職員共5人感染。張竹君表示，該公司職員的辦公座位比較接近，他們工作期間沒戴口罩，全沒外遊紀錄。

食物及衛生局副局長徐德義表示，由本月19至25日期間，本港新增202宗確診個案，增幅接近一倍。他呼籲市民不能鬆懈，包括減少社交距離，防止病毒在社區傳播。他又稱，即使19日之前回港的部分人不需接受強制檢疫，但外地疫情走勢急劇上升，呼籲該批人在家自我隔離14天。

明報記者

（抗疫新階段）

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