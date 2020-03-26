瑞士撤出校政 德瑞拒應要求改名

【明報專訊】德瑞國際學校的辦學團體與德國及瑞士兩國政府發生的校政糾紛未解決，辦學團體上周舉行會員大會，表決就瑞士提出修改章程的要求，根據校方網頁近日剛公開的結果，有關修改遭否決。
瑞士駐港總領事館昨向本報確認，將即時中止參與學校事務，並在本學年後停止向學校提供資助，同時亦要求學校刪去校名及標誌中的「瑞士」相關字眼。校方確認得悉瑞士的決定，回應稱會盡力捍衛校名，並繼續保持校內瑞士傳統。
瑞促修章增代表限授權票 大比數否決
本報上周報道，多年來一直資助德瑞國際學校運作的德國及瑞士，不滿去年有最少3人在疑違反章程列明的德語要求下，獲准參選並當選為校董會成員，觸發一場校政糾紛。經過近一年僵局，瑞士早前提出修改章程的要求，包括增加瑞士駐校代表、限制授權票人數、定下校董會主席任期等。該校網頁近日上載上周舉行的會員大會點票結果，包括瑞士要求的修章議案遭大比數否決。
瑞領館：下學年停資助 德領館：不評論
瑞士駐港總領事館回應稱尊重結果，但正如大會前重複的信息，瑞士將即時中止參與校務，並會在本學年後停止提供資助。瑞士亦強烈認為學校與瑞士中止關係後，若繼續在校名及標誌中包括「瑞士」及其相關字眼，是誤導公眾和家長，故亦已要求校方去除有關字眼。德國駐港總領事館稱學校情况仍在發展中，暫不評論。
校方：全權擁「德瑞」之名 將續保傳統
學校發言人回覆本報時，承認得悉瑞士的決定。有關改名一事，校方曾連續諮詢不同法律意見，認為學校全權擁有「德瑞」名稱。校方會盡力捍衛其品牌，稱任何針對該校名稱的法律行動都沒根據，亦不會成功。學校亦強調無論有沒有瑞士政府參與，都會盡力維持過去50年來引以為傲的瑞士傳統，包括繼續聘用瑞籍老師及研究保留及加強瑞士內容。
另就上周的會員大會，校方強調有跟從衛生防護中心指引。對於有家長指校方之前以疫情為由拒與他們開會，發言人澄清，校方代表曾於本月11日與8名家長代表會面，討論包括學費等事項，上述會面人數有限，是要遵從防疫指引及更有效討論，會後亦有向家長發信，獲正面反應。