瑞士撤出校政 德瑞拒應要求改名

瑞士駐港總領事館昨向本報確認，將即時中止參與學校事務，並在本學年後停止向學校提供資助，同時亦要求學校刪去校名及標誌中的「瑞士」相關字眼。校方確認得悉瑞士的決定，回應稱會盡力捍衛校名，並繼續保持校內瑞士傳統。

瑞促修章增代表限授權票 大比數否決

本報上周報道，多年來一直資助德瑞國際學校運作的德國及瑞士，不滿去年有最少3人在疑違反章程列明的德語要求下，獲准參選並當選為校董會成員，觸發一場校政糾紛。經過近一年僵局，瑞士早前提出修改章程的要求，包括增加瑞士駐校代表、限制授權票人數、定下校董會主席任期等。該校網頁近日上載上周舉行的會員大會點票結果，包括瑞士要求的修章議案遭大比數否決。

瑞領館：下學年停資助 德領館：不評論

瑞士駐港總領事館回應稱尊重結果，但正如大會前重複的信息，瑞士將即時中止參與校務，並會在本學年後停止提供資助。瑞士亦強烈認為學校與瑞士中止關係後，若繼續在校名及標誌中包括「瑞士」及其相關字眼，是誤導公眾和家長，故亦已要求校方去除有關字眼。德國駐港總領事館稱學校情况仍在發展中，暫不評論。

校方：全權擁「德瑞」之名 將續保傳統

學校發言人回覆本報時，承認得悉瑞士的決定。有關改名一事，校方曾連續諮詢不同法律意見，認為學校全權擁有「德瑞」名稱。校方會盡力捍衛其品牌，稱任何針對該校名稱的法律行動都沒根據，亦不會成功。學校亦強調無論有沒有瑞士政府參與，都會盡力維持過去50年來引以為傲的瑞士傳統，包括繼續聘用瑞籍老師及研究保留及加強瑞士內容。

另就上周的會員大會，校方強調有跟從衛生防護中心指引。對於有家長指校方之前以疫情為由拒與他們開會，發言人澄清，校方代表曾於本月11日與8名家長代表會面，討論包括學費等事項，上述會面人數有限，是要遵從防疫指引及更有效討論，會後亦有向家長發信，獲正面反應。

明報記者 鄧俊豐