退休公務員涉刀嚇鄰居 投訴還押肚瀉警不理

現年81歲的余鐵剛，暫毋須答辯。控罪指他於本月22日，在屯門龍門居11座16樓G室外，威脅彭勇生（音譯）損毁其財產。據了解，被告與事主為鄰居，因噪音問題而積怨。事主案發當日發現門外有紙巾和口罩，認為屬被告所為並告知被告的妻子，被告後來手持刀、酒精和火機，向事主稱，「你係咪想成家人火葬，我同你一家人一齊死呀今日」。警方接報到場後拘捕被告。

辯方庭上稱，涉案酒精為洗手液，又指被告被捕後先因胃和胸口痛入院，翌日出院返回警署後，警方以警員放假為由，拒絕當日下午向被告作進一步調查。至律師和家人當晚到場後，才得悉被告曾肚瀉7至8次，但沒警員願意再將他送院。

被告最後因律師和家人要求下再獲警方安排送院，警員因漏帶被告身分證，致院方未能取得被告醫療紀錄，至昨日（24日）才能向院方登記。警方其後又多次催促醫護人員安排被告出院，以向他進行調查。

警：不評論 羈留有病受傷會送院

警方發言人表示，案件已進入司法程序，不作評論。不過若在警方羈留其間因患病或受傷而需接受治療，值日官會將該人送往最近的政府醫院或診所。

【案件編號：WKCC698/20】