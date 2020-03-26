退休漢控汽油彈擲警察宿舍

被告黃錦全（62歲）報稱退休人士。控罪稱他2020年3月23日在上水已婚警察宿舍外，無合法辯解而用火損壞一輛私家車。據了解，有人當日凌晨向宿舍擲4枚汽油彈，其中3支跌在停車場，警方到場後在附近截查正踏單車的被告，搜查單車時發現一支懷疑易燃品。

裁判官應控方要求押後案件。被告無申請保釋須還押，辯方稱稍後申請保釋。

旺角藏燃彈 VTC學生認罪

另外去年9月7日，有示威者抗議警方在港鐵太子站打人，在旺角警署外聚集。20歲職業訓練局男學生梁澤謙被搜出懷疑自製燃燒彈，在警誡下承認汽油彈由別人轉交，「係用嚟封路」。男生昨在西九龍裁判法院承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押至4月8日判刑，其間需索取背景、勞教中心及教導所報告。

控罪稱，被告去年9月7日在旺角MOKO新世紀廣場附近洗衣街行人天橋的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個自製汽油彈。被告的父親和中學校長昨到庭旁聽。

【案件編號：WKCC3607/19、690/20】

（反修例風暴）