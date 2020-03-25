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港聞
2020年3月25日星期三
港聞二
張舉能掌終院 梁家傑憂保守 待立會通過 李國能籲避免任命政治化
DQ案駁回梁游上訴 QT案判入境處敗訴
156人篩出4人 僅張舉能願出任
林鄭點名籲促成任命 郭榮鏗批趁機逼內會
批評停播港台節目 民協何啟明收無綫律師信
失業英籍教師涉種大麻 警村屋檢大麻「熊仔糖」
如以較重條例私人控警 盲眼印尼記者律師：無起訴期限
科學園數碼港首辦網上招聘 供逾1700空缺
專欄：令人不安的「網絡實用主義」 ／文：章濤
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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張舉能掌終院 梁家傑憂保守 待立會通過 李國能籲避免任命政治化
DQ案駁回梁游上訴 QT案判入境處敗訴
156人篩出4人 僅張舉能願出任
林鄭點名籲促成任命 郭榮鏗批趁機逼內會
批評停播港台節目 民協何啟明收無綫律師信
失業英籍教師涉種大麻 警村屋檢大麻「熊仔糖」
如以較重條例私人控警 盲眼印尼記者律師：無起訴期限
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