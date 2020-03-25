專欄：令人不安的「網絡實用主義」 ／文：章濤

坊間普遍認為，這條法規的出現，中國的言論自由將被進一步扼殺，但這早就不是什麼新鮮事，而令我不安的，不是喪失言論空間和監管會有多嚴厲，因為無論法規多嚴，只要無視它的人足夠，它的實質意義就不大。我感嘆的是我看到當中的「網絡實用主義」價值取態，一種令中國人與我們相距雖近，但在思想上卻愈來愈分道揚鑣的價值觀，一種只看有用無用、而非真與假的價值觀。一旦這種價值觀確立，民眾就會以有用與否來判別自己是否需要：假如追求真相是無用、無益，我們就不需要；相反，假消息若有用，照用無妨。

現時的中國，這種價值觀已大行其道，在這場「有用無用」與「真假」的博弈中，前者已取得壓倒性的勝利，香港亦有不少人開始附和，拋棄真假、有用至上。一想到這裏，叫人怎能心安？什麼是「有用」？是否必然與經濟利益掛鈎？不能賺錢的就統統「無用」？追求真相的價值又何在？當「網絡實用主義」成為主流時，這些問題，是所有從事網上業務，甚至在網絡上過日子的我們，都必然要思考的。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]