科學園數碼港首辦網上招聘 供逾1700空缺

兩園區招聘博覽改於網上舉行，各公司經官方平台開設「虛擬攤位」，列出與職位空缺資訊，求職者可上傳履歷、拍片自我簡介，平台另設聊天室及視像會面功能，方便僱主與求職者交流。科學園博覽即日起至下周二（31日）舉行；數碼港於下月3及4日舉辦。

疫下網購增 科企逆市擴張

數碼港招聘博覽共120間公司提供逾700個空缺，技術職位佔五成，業務發展如市場推廣或營銷佔三成。數碼港公眾使命總監陳思源說，這反映園區企業發展日趨成熟，需拓展業務。對於科技界前景，他形容是「危中有機」，因疫情促使企業數碼化，改用雲端儲存資料、網上會議及網購等成為熱潮。

科技園招聘博覽有160間機構參加，空缺1000多個，較去年1600個減少約37%；職位中有85%是技術研發領域，其中三成職位歡迎應屆畢業生應徵。從事金融科技的科學園公司beNovelty創辦人范鎮聲說，疫情令網購需求大增，企業急需建立網上支付系統，令公司生意逆市上升，打算招聘5至6人，首次包括網絡營銷及客戶管理人員。范稱，公司從事API（應用程式界面）技術，屬前瞻行業，會提供培訓，即使並非念電腦出身者也可應徵。他表示最看重求職者解難力及投入感，人工不會因經濟環境下調，並會增加花紅。