如以較重條例私人控警 盲眼印尼記者律師：無起訴期限

代表Veby的律師關朗儀接受本報查詢表示，上一任律師曾考慮以《簡易程序治罪條例》的「肆意或疏忽地發射火器，以致對任何人造成損害或危險」，以私人檢控控告涉事警員。該罪要在6個月內起訴，一經定罪可判罰500元或監禁3個月。

關朗儀說，如以較嚴重的罪名作私人檢控，例如《侵害人身罪條例》的「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」，最高可判終身監禁，沒有起訴期限。被問到警方有否確認網上流傳的開槍警資料、將以哪一條罪名提私人檢控，以及去年入稟案進度如何，關朗儀均以保密為由表示不便透露。警方回覆查詢表示，案件已進入司法程序，所以不評論。

另於去年12月，Veby透過韋智達律師行入稟高院，要求警方披露去年9月29日開槍的警員身分。律師韋智達昨向本報表示，Veby在2月4日已撤銷委任韋智達律師行。

【案件編號：HCMP2249/19】

（反修例風暴）