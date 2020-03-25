批評停播港台節目 民協何啟明收無綫律師信

本報向無綫查詢回應，獲回覆稱「就何啟明的失實言論，無綫電視已交由律師處理，不會作進一步評論」。

無綫指涉誹謗 何：真心話

何啟明昨說，收到無綫發出的律師信，指他就無綫停播港台節目一事，發表言論包括「收窄港台廣播空間，變相政治打壓」、「無綫電視最陰濕，停播港台無腰骨」等為誹謗言論，要求收回言論、道歉、以書面形式聲明並刊登於中英文報章，以及承諾不再發布類似言論。

何啟明回應時強調自己「講真心話」，稱其評論全為個人按呈現之事實所表達的意見，認為不少人有相同、相似的感受及意見，他亦真誠相信自己發表的言論。他並稱已就誹謗指控尋求法律意見，委託律師處理。

何啟明接受本報查詢時說，他收到的律師信長30多頁，當中列出他的言論並作反駁。他明言不會回應無綫，因評論是他真心所相信，並指如無綫認為其評論令其商譽受損「太玻璃心」，亦非只有他一人曾發表上述內容。

港大法律學院首席講師張達明表示，涉及誹謗與否，要視乎該人的言論為事實抑或評論，若該人言論為錯誤，便有可能構成誹謗，但若然是在事實基礎上作評論、推斷，而發言者又真誠相信，便會納入「評論」的豁免誹謗範圍。他表示，以何啟明提供的言論資料看來，料較偏向是「評論」。