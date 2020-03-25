林鄭點名籲促成任命 郭榮鏗批趁機逼內會

周浩鼎倡仿延長產假繞內會

林太昨點名郭榮鏗，稱郭身兼大律師，「我想郭榮鏗議員應該較更多議員明白香港司法制度的重要性，亦應該更樂意去促成終審法院首席法官早日獲得這任命」。

立法會去年10月復會至今，內會仍處於選舉主席狀態，選舉由郭榮鏗主持。郭榮鏗表示只是按議事規則主持會議，只要議員無作出違反議事規則言行，他不會扼殺議員的發言權。他亦提到，「內會是政治問題，政治問題不可以用程序解決」。他說現時距現任終院首席法官馬道立退休尚餘超過10個月，不明政府為何急於馬上公報委任張舉能，稱即使在9月立法會改選後，內會才處理張舉能的任命，都不會影響法治。據了解，民主派未有為內會選主席設下「死線」日期。

按以往任命法官的做法，內會要先成立小組委員會討論有關任命，再向立法會提交報告，讓全體議員在立法會大會上表決政府提出的任命議案。民建聯立法會議員周浩鼎認為，或可參考延長產假的做法，繞過內會，由事務委員會討論有關任命。周又說，如果本屆立法會未能通過張舉能任命，將影響外界對本港司法制度的印象。

被問到司法及法律事務委員會可否討論法官任命，委員會主席、經民聯梁美芬表示，「制度上，這個方式是可行的，但最好就唔需要」。她呼籲郭榮鏗不要再拉布，希望反對派「改邪歸正」。梁說委員會可隨時討論有關建議，不過至今未有官員或其他人與她商討。她稱如任命無法在7月前通過，會影響終審法院首席法官的交接工作。