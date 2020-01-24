156人篩出4人 僅張舉能願出任

司法人員推薦委員會由終院現任首席法官馬道立、律政司長鄭若驊、大律師公會主席戴啟思、上訴庭法官朱芬齡及終院常任法官張舉能等組成。

由於終院常任法官、高院首席法官、上訴庭法官、原訟庭法官和資深大律師均屬合資格候選人，合共156人，當中上訴庭法官朱芬齡、具資深大律師頭銜的戴啟思和鄭若驊，在編製候選人名單前已分別表明不願被視為首席法官的合資格候選人，以及不希望獲考慮為出任任何司法職位的人選。至於當時為終院常任法官的張舉能，當時已表示願意獲考慮為首席法官的候選人，故後來不再參與相關事宜的審議。

另一熱門 霍兆剛據悉無意出任

經過3輪會議，委員會從156人中選出4人進入「最終回合」，最終向行政長官推薦任命張舉能。至於一直屬熱門人選的終院常任法官霍兆剛，據法律界人士透露，他並不願意出任終院首席法官一職。