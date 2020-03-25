DQ案駁回梁游上訴 QT案判入境處敗訴

「基督教敬拜會」長老會成員

張舉能是「基督教敬拜會」的長老會成員。有報道稱該會教友過千，包括SARS時殉職的謝婉雯醫生。

張官在司法界任職超過30載，當中逾半時間在司法機構工作，2011年獲委任高院首席法官後審理多宗具爭議案件，包括2014年佔旺禁制令上訴許可、2016年青年新政梁頌恒和游蕙禎被褫奪立法會議席上訴案、2018年的公務員同性配偶福利上訴案，張官均駁回申請。其中在佔旺上訴許可一案，張官在判辭表示，本港交通擠塞嚴重，佔領行動對旺角運輸業的影響「幾乎是常識問題」；另在梁游一案，張官在判辭表示人大釋法已成為本港法律一部分，對香港法庭具約束力。

在QT受養人簽證上訴一案，以張官為首的3名上訴庭法官，裁定入境政策中「配偶」來自異性婚姻，做法屬間接歧視，判QT勝訴；其後案件到終審法院上訴，終院維持上訴庭決定，判處入境處終極敗訴。

90年代買賣物業賺7000萬

張舉能1990年代曾買賣山頂、中半山、淺水灣、大角嘴等7個物業，包括以公司名義於1991年以645萬購入舊山頂道帝景園物業，1995年以2262萬元出售。自2001年加入司法機構，張官不再購入物業，之前擔任董事的3間公司亦先後解散，現只持有一個於1992年以300萬元購入的上海街單位。