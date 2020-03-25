張舉能掌終院 梁家傑憂保守 待立會通過 李國能籲避免任命政治化

馬道立：司法機構會續確保人權自由

林鄭月娥表示，會按《基本法》規定，徵求立法會同意任命。林太形容，曾任高院首席法官逾7年的張官了解司法機構運作，行政經驗豐富，同時具卓越才幹和領導能力，在司法機構和法律界深受敬重。現任終院首席法官馬道立表示，深信張舉能會是出色的首席法官，繼續維護法治和保障司法獨立，司法機構亦會在張的領導下，繼續確保個人權利和自由得到保障。

李：張正直能幹 能領導司法機構

首任終院首席法官李國能形容，張舉能是正直的人，而且是能幹的法官，憑他的司法和行政經驗，定能在這個充滿挑戰的時代，有效領導司法機構。李官又表示，相信立法會一如既往負責任和有效地處理張舉能的任命，強調必須避免將司法任命政治化，任何政治化也會破壞一國兩制基礎下的法治和司法獨立。

大律師公會信能按基本法要求履職

大律師公會表示張官深受業界敬重，深信他定能按基本法要求履行職責。律師會說張官在司法服務建樹良多，相信會承接首席法官馬道立的優良傳統，維持法治。

大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦表示歡迎任命，形容張官在業界享負盛名，有豐富經驗，期望他繼續維護法治，按證據和法律原則判案。對於張官是首名沒有資深大律師頭銜的終審法院首席法官，她表示，張官擔任法官多年，備受法律界尊重，「自己係SC（資深大律師）都唔覺得叻過佢」，認為不會造成任何影響。

資深大律師梁家傑表示，是次任命的公布較快速，距離張舉能正式上任有10個月之久，對此感意外。他又認為，一名法官如何展現法律素養、法治精神和司法制度的公信力，比起是否擁有資深大律師頭銜更重要，「唔係多兩個字母（SC）就大晒」。而張官在「DQ梁游案」中拒絕考慮不給予人大釋法追溯力，全面接受法庭須受釋法約束的判決，反映其立場較為保守，「法律界對佢好大意見」。

梁家傑又稱，目前警方和律政司出現濫捕、濫告，以及對「黃藍」案件處理有別的情况，公眾開始有感司法制度禮崩樂壞，認為比起過往兩名終院首席法官，張舉能更有需要捍衛法治、秉持司法公義，「任更重，道更遠」。

立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬表示，張官撰寫的判辭得到法律界和市民認可，相信憑他在司法機構多年的經驗，有助改善司法機構面對的問題。

明報記者

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