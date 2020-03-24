被控周六襲警 地盤工投訴遭警毆打送院

被告曾浩源（42歲）報稱地盤工人，暫毋須答辯，被控3月21日在元朗鳳琴街玉龍樓地下7-11便利店外，襲擊督察18917李顯揚。

辯方在庭上投訴，警員拘捕時以警棍毆打被告手部、胸口等，令他上下身皆受傷。辯方透露，被告羈押期間曾送院求醫逾5小時，現在胸口貼上膠布。

控方申請押後案件，以索取法律意見，並反對被告擔保。裁判官終批准被告以2萬元現金擔保，及親友以共4萬元人事擔保，其間要守宵禁令等。

半年前藏白電油 中四生被控

另外，去年國慶前夕有的士司機駛經天水圍時發現有人群聚集，遂報警通知警方。警方到場後，從中四女生身上搜獲白電油、酒精等物品並拘捕。事隔近半年，女生昨日在屯門裁判法院少年法庭被控一項管有適合工具意圖作非法用途罪，暫時毋須答辯，獲准保釋至5月15日再訊，案件押後以讓辯方索取控方文件及法律意見。

15歲女學生被控去年9月30日，在天水圍天華路管有一樽裝有乙醇的玻璃樽、消毒藥水、白電油、白粉末、錫紙和毛巾。她現獲准以1000元現金、不准離港、遵守晚上9時至翌晨6時宵禁令等條件保釋。

【案件編號：TMCC386、700010/20】

（反修例風暴）