天文台擴預報範圍至太平洋中部 4至7風暴料今年襲港

今年2月接任天文台長的鄭楚明，昨首次以台長身分主持記者會，回顧去年及展望今年天氣。他說，世界氣象組織已確認2019年是全球有紀錄以來第二最暖年份，而2015至2019年這5年，更是紀錄上5個最暖的年份。

2019全球紀錄第二暖 港有紀錄最暖

本港氣溫近年屢破紀錄，2019年平均氣溫24.5℃，是自1884年有紀錄以來最暖的一年，全年錄得46日熱夜（全日最低氣溫為28℃或以上），亦是有紀錄以來最多；但寒冷天氣（全日最低氣溫為12℃或以下）全年只有1天，為有紀錄以來最少。鄭楚明解釋，由於從北方南下至華南沿岸的冷空氣相對較少，令天氣異常溫暖，整個冬季平均最高氣溫為21.5℃，亦為最高紀錄。

受全球暖化影響，天文台展望今年全年平均氣溫不但有可能成為有紀錄以來的十大，更有可能再見新高。天文台解釋，今年1月和2月平均溫度明顯高於長期平均值，加上電腦氣候模式預計今年春夏季華南地區溫度正常至偏高，故預料今年香港全年平均溫度偏高。

料雨水正常或偏少

全年雨量預測方面，天文台稱厄爾尼諾的狀態只是眾多要考慮的因素之一，而世界各地大部分的電腦氣候模式預測，今年春季華南沿岸降雨正常至偏少，夏季南海北部副熱帶高壓脊偏強，沿岸地區降雨大致正常；綜合考慮電腦氣候模式及多種預報方式，天文台預料香港今年全年雨量正常至偏少，惟仍有可能有暴雨，市民應為風雨季做好準備。

天文台又稱，綜合考慮電腦模式對赤道太平洋水溫和熱帶氣旋引導氣流的預測，預計今年進入本港500公里範圍的熱帶氣旋數目接近正常。鄭楚明說，目前難以預測今年會否出現前年超強颱風山竹襲港的情况。

天文台今年會擴大「熱帶氣旋路徑概率預報」的預報範圍，把現時東經140度的界限向東延伸至東經180度，以涵蓋太平洋中部。當有熱帶氣旋在擴大範圍內被命名，自動化的「熱帶氣旋路徑概率預報」網頁會顯示未來9天熱帶氣旋路徑的概率，讓市民作好準備。鄭楚明建議市民若準備前往外地，可參考這預報，評估目的地會否受熱帶氣旋影響。

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