【Emily】自評優勢 李梓敬：我有2萬like 遞表入公民力量 為叫容海恩「西環契女」致歉

話泛民最終目標就係奪權

李梓敬不諱言，自己「愈行愈藍」並非今日發生，佢話特首林鄭月娥上場後銳意同民主派建立良好關係，出席民主黨黨慶同捐錢，但未換嚟施政暢順，「大半年反修例，泛民不惜一切，最終目標就係奪權，點籠絡佢哋都冇用」，話自己希望走鮮明路線。

一眾候選人被問到自己優勢，李梓敬話自己係3人中唯一做過區議員，又提到自己facebook有2萬人like、YouTube頻道有13萬人訂閱，認為有助傳遞信息。

林宇星就笑言，如果私下講，「我會話我靚仔過佢兩個」，佢形容自己「掹車邊」係90後，對年輕人政治主張訴求感同身受，有條件爭取青年人支持。佢認為社會「冇黃營，冇藍營，只有站在市民一營」，強調唔應該背負深藍路線或淺藍中間路線呢啲標籤，形容係自我設限，畫地為牢。

陳志豪話自己2009年開始寫時事評論，議政、論政都有優勢；又形容現時社會環境唔可以避談政治，話公民力量輸在40歲以下嘅中青年票源，認為佢哋嘅對手多談政治訴求，較有吸引力。