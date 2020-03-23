善用科技 節省人力成本

在最高峰期，其家族企業每年在巽寮養殖100萬粒珍珠（以「插珠」計），成功率高達六至七成。連日本最著名的珍珠首飾生產商「御木本」（Mikimoto），也曾向它購入珍珠。

只可惜，地方政府幾年前在附近引入了石化企業，影響了巽寮的水質，令到養殖珍珠的成功率下跌至四成。之後，地方政府又以收回海域發展水上運動為由，先後3次要求其家族企業搬遷珍珠養殖場。

家族惠東養珠場 三度搬遷

王俊傑近幾年在香港成立新公司養珍珠，其中一個原因是為了兩手準備、分散風險。他經過周詳計劃，決定要走一條現代化、高增值及可持續漁農業的路線。以他租用的魚排為例，面積雖然不大，但原來也安裝了太陽能光伏板。除了高壓水槍要由柴油發電機推動之外，其他電力需求都可以由太陽能應付。現時，該公司已在魚排內安裝了儀器監察水質。下一步的升級工程是要將水質數據放上雲端，可以隨時隨地收看。

該公司facebook專頁，亦使用了具備人工智能技術的聊天機械人（Chatbot），應付網民的第一輪查詢，以減輕人手回覆壓力。至於他近年招聘的4名員工全部在30歲以內，經他訓練，為本地漁農業注入新血。

王俊傑透露，其實他近幾年還試驗在貨櫃箱內養珍珠。但暫時只養了100多隻淡水蚌，每隻植入多粒「珠核」。預料仍需要以年計的時間，才可以建立室內養珍珠的商業模式。但他認為，漁農業的整體趨勢，都是有部分轉入室內，這既是因為土地不足，亦是為了避開環境污染及天災蟲害等問題。