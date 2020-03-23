現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商

明報記者 薛偉傑

攝影 林若勤

香港珍珠養殖協會有限公司項目經理王俊傑透露，早在大約6年前他就在香港試養珍珠。就是選定一些地方來養蚌，並將「珠核」（由淡水貝殼打磨製成）植入蚌內，令蚌的細胞膜分泌出珍珠質液將「珠核」包裹起來，形成珍珠。由最初每年只「插珠」（植入珠核）500粒，逐漸增至2017年的3000多粒。2018年底該公司第二度申請漁農自然護理署的「漁業持續發展基金」，終於成功。該公司自行投資200多萬元，並獲得基金批出等額的免息貸款，進一步擴大養珠規模。

該公司租用西貢白沙灣一個具有「休閒垂釣」牌照的小魚排，並且加固結構，以及增添設施；又增聘小量員工，以及購入5.8萬隻馬氏貝蚌來「插珠」。最近到了收成期，現已打開了5萬多隻蚌，整體的養殖珍珠成功率高達七成，及得上其家族企業在內地的珍珠養殖場的高峰期水平。

高質量率7% 媲美日本巽寮

王俊傑表示，珍珠一般會分成高質量、高商業價值、低商業價值等4至5級，愈低級的就愈需要加工。高質量珍珠的意思，就是即使未加工，其顏色、光澤、形狀已經相當理想。這批在香港出產的珍珠，高質量率大約7%，和日本及惠東縣巽寮相若，比全世界平均的5%高。

王俊傑表示，已經取出的珍珠大部分會賣給外國珠寶首飾業者。小量在本地出售，或者與本地設計師合作製成首飾，重建香港的「東方之珠」品牌。至於餘下數千隻蚌的珍珠，則留給參觀者親手取出來及造成簡單首飾。

導賞團顧客可親手取珠

原來，該公司以往都有在魚排舉辦「親親珍珠」導賞團或工作坊，講解養殖珍珠的知識。前者主要針對情侶和家庭客；後者則針對企業客戶，加入團隊合作等培訓元素。只不過，以往養蚌的數目少，留給導賞團或工作坊的就更少，現時則準備一年接待幾千人次。由今年初至3月中，該公司的導賞團和工作坊已接待了大約280人，每人收費約600多元。其中，3月份的反應尤其理想，半個月的接待人次已超過整個2月。可能是因為新冠病毒肺炎令到很多旅遊和娛樂活動被視為高風險，消費者改為參加該公司的導賞團或工作坊。除了出售珍珠及接待參觀者，餘下的蚌肉，小部分會賣給私房菜業者，大部分則交給合作的本地醬油廠「悅和醬園」製成「香港原味道珍珠蚌XO醬」，再透過該公司的facebook專頁出售，每樽賣168元。

蚌盡其用 蚌肉做XO醬

甚至連蚌殼，王俊傑都構思磨成粉，半賣半送給養魚和養豬業者，讓他們加進飼料中，避免產生廢物，將可持續的理念發揮到盡。只不過，現時5.8萬隻蚌仍不夠多，還不太符合成本效益，可能要再擴大規模才可以實行上述計劃。

王俊傑表示，該魚排的水深7米，只要那些綁住一個個養了蚌的網的纜繩夠堅固，將養蚌的數目以倍計增加也不成問題，將來還有很大的增產空間。只不過，礙於「漁業持續發展基金」的規則，他需要等這個項目在2026年1月底完結之後，才能在現時租用的魚排擴充養蚌規模。

當然，若該公司再租用其他魚排擴充，並將兩盤帳目分得清楚，則不受限制。這也是王俊傑中長期希望做到的。

不過，將來再租用其他魚排時，該公司希望由魚排現有的員工負責打理，而不是該公司再招聘一批員工打理。否則，若每租用一個魚排，該公司都要再招聘一批員工來接管魚排，以及大幅升級設施，他覺得投資和負擔會過大。他希望以輕資產模式，同時租用多個本地魚排養珍珠，而日常打理及營運導賞團的知識，則可以傳授給魚排負責人。