元朗衝突拘61人 區議員被指不合作遭警拖行

被捕的47男14女，年齡由15至62歲，涉嫌非法集結、襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務等。警方稱，行動期間，一名24歲姓林本地男子在合益路不斷叫囂，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。據了解，該名男子為屯門區議員林健翔，有直播片段拍到他被捕時曾遭警員扯着背包，於地上拖行約10秒。

61人涉非法集結襲警

警方稱，前晚有人於元朗站外聚集，警員截停搜查在場者，其間元朗區議會主席黃偉賢因不合作被捕。黃偉賢事後拒絕保釋，至昨凌晨2時許獲無條件釋放。

黃偉賢表示，事發時他正在元朗站內購買包點，站外只有少數市民，其後有警員要求截查站內兩名女子，黃以手機拍攝，被警員要求離開。黃說，警員其後稱「觀感上覺得」黃的背包內有非法物品，要求到站外搜查，黃脫下背包讓警員搜查，但拒絕到站外，即被警員拘捕。黃批評警方濫捕，行為無法無天。

元朗區會主席拒保釋獲釋

另外，《立場新聞》一名記者前晚採訪期間，遭警員以胡椒噴劑近距離噴射雙眼。記協昨表示，警務處長稱警員的粗暴行為並非針對記者，惟數月來的濫暴事件已證明是防暴警員針對傳媒的集體違規行為，要求特首責成警務處長，立即重新訓練甚至解僱相關警務人員，以免不合格的人員繼續傷害記者，打壓新聞自由。

記協籲解僱警暴警員

此外，網上發起於將軍澳悼念女生陳彥霖，昨晚約數百人流水式在尚德邨停車場及知專設計學院外獻花及燃點蠟燭，附近均有防暴警戒備，氣氛和平，沒有衝突。

明報記者

（反修例風暴）