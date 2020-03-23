撐23條者涉追打青年 黃嘉浩呂智恒拍片勸阻同遇襲

手機被擲毁 黃嘉浩多處瘀痕

事發於昨午近5時，網上短片拍到10多名男子在粉嶺站對開單車徑先後毆打3人，有人跌在地上被多人衝前拳打腳踢，亦有人擲毁手機。呂智恆其後亦在facebook直播表示，事發時與黃嘉浩及助手在現場擺街站，呼籲途徑市民登記成為選民及加入工會，其間見到一名青年與支持23條的人發生爭執，青年被追打，遂與黃嘉浩及女助手上前喝止與拍攝時遭對方襲擊。

事後呂智恆、黃嘉浩與一名女助手受傷，由救護車送院治理。呂智恆用作拍攝當時情况的手機，被對方摔爛，屏幕粉碎。黃嘉浩傷勢較為嚴重，其眼角、手臂受傷，背部及身體多處瘀痕，眼鏡爆裂，經初步治理後需留院觀察。黃嘉浩事後在facebook發帖表示，「十多個大漢襲擊後，暫時身體多處受傷，同呂智恆前往緊醫院檢查治療，應該無大礙，只怕施襲者有武肺」。

防暴驅散街坊 無人被捕

警方接報後到場調查，有防暴裝備的警員揮舞胡椒噴劑喝令圍觀拍攝市民散開，其後安排傷者送院治理，案件列傷人及刑事毁壞案處理，暫時沒有人被捕，由大埔警區刑事調查隊跟進。

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