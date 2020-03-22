愛情配對公司被指造假 區議員接22投訴涉款20萬

5000元參加計劃 從未獲配對

單親媽媽Cake（化名）表示，其兒子提過想要一個「新爸爸」，自己亦想認真找個男人「過下半世」，故去年7月先付1000元參加一年無限配對計劃，但「愛情中轉站Loveaholic」要求她隱瞞已離異的背景。她曾被安排與一名不接受離異女子的男子配對，最終男方大動肝火，質問「為何安排一個不三不四的女人給我」，但公司卻指Cake惹怒該名大客，要她加付1000元升級會籍，否則不再為她配對。

另一事主K君（化名）去年12月以5000元參加6個月配對計劃，至今一次都未獲配對；2月22日他前往公司網站所列地址，發現沒門牌且無人應門，認為受騙。

自稱該公司前員工Nana（化名）稱，公司曾為一對男女配對失敗，但負責人要求她假扮涉事女會員，與男會員保持WhatsApp聯絡；她離職後公司擅自使用其照片，在「黃店app」上招徠。Nana又稱，公司亦有拖欠其薪金。袁海文稱，已與事主向海關舉報涉事公司，促請海關嚴正調查及執法。海關回覆表示已接獲舉報，並跟進調查。

負責人稱不知情 「疫情嚴重難配對」

「愛情中轉站Loveaholic」負責人黃先生回覆本報查詢稱，對上述投訴個案均不知情，聲稱不是自己跟進。他又反駁稱現疫情嚴重，大部分會員都不願外出參加配對，而非刻意不安排配對。