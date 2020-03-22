宏利高層踏單車自炒遭車輾斃 山頂落斜失控 拋對面線

宏利亞洲慰問家屬 稱「深受同事愛戴」

宏利亞洲回應時確認，其行政人員Joschi Wessling昨早因交通意外身故，對此深表難過。宏利亞洲讚揚他是一位模範領袖，深受同事愛戴，謹向其家屬致以深切慰問，並會提供一切協助。據宏利官網顯示，Joschi Wessling在宏利金融亞洲新興市場部擔任總經理及執行副總裁。

騎電動輔助單車

事發昨早8時許，54歲德國籍男子Wessling與友人在港島山頂道踏單車，當駛到山頂道77號對開準備轉左彎時，事主懷疑失控自炒，被拋到對面行車線，一輛上斜中的中型貨車收掣不及輾過事主，Wessling頭部嚴重受傷，當場證實死亡。事主遺體在現場被帳篷遮蓋，其頭盔染有血漬。

港島總區交通部特別調查隊接報到場調查，並向事主同行友人及56歲陳姓貨車司機了解事件，暫未有人被捕。警方呼籲目擊者，致電3660 6814或3660 6848與調查人員聯絡。

事主同行外籍友人透露，早上他與事主由南區壽臣山起步，踏單車上山頂，事發時正回程，當時單車車速頗慢。涉事電動輔助單車未有明顯損毁，事後停泊在路邊，單車屏幕顯示當時事主已踩了13.7公里。現場有兩條行車線，中間有雙白線分隔，事發時大霧，地面濕滑，事後現場仍不時有人踏單車經過。