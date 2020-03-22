7．21事件8個月 催淚彈再現警拘數十人

港鐵自去年7月21日後，每月的21日都關閉元朗站，而昨日則由下午4時關閉5個出入口，車站則如常運作，多名警員在站內外戒備，有警員手持AR15步槍。有網民號召到元朗站「清除黃屍曱甴」，但未見有人到場。

昨晚7時，約10人在元朗連儂牆撕走支持23條立法的文宣，被防暴警驅趕。

有黑衣人堵路擲燃燒彈

大批市民其後在又新街聚集，至8時許，一批黑衣人在大棠路千色廣場一帶以雜物築路障，又投擲燃燒彈和縱火，其後迅速散去。大批防暴警趕至清理路障，又在合益路施放多枚催淚彈，約30名速龍小隊成員追趕聚集者至又新街一帶，將多人按地制服，有人在地上被拖行，警員用盾牌推撞記者及向記者施放胡椒噴劑。

元朗區會主席黃偉賢被捕

與此同時，西鐵連儂牆附近有防暴警截查兩女一男，包括元朗區議員伍健偉，其間黃偉賢站在附近店舖內拍攝，警員要求他離開及出示身分證，雙方爭執，警員其後以手銬鎖上黃，脫去其口罩，搜查其背囊後帶走。

警員其後在鳳翔街一帶舉黑旗及藍旗警告，再截查及拘捕多人。警方拘捕行動期間，多次向在場記者及市民施放胡椒噴劑，有記者被噴中眼，立法會議員許智峯、鄺俊宇及尹兆堅亦被噴中。

另外，銅鑼灣時代廣場及柴灣港鐵站昨晚亦有人靜坐，當中時代廣場內的聚集者離開時，防暴警截查並帶走最少一男一女，並曾施放胡椒噴劑。

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676