【Emily】內會研保安唔抬建制派之謎 郭家麒：何議員多白衣友，難怪擔心

【明報專訊】內會噚日第13次會議仍然未選出主席，民主派議員提出上次會議保安執行職務問題，話保安員唔抬走畀會議主持公民黨郭榮鏗（圖）逐離場嘅建制派議員。公民黨郭家麒話，內會選舉主席要公平公正，如果有議員可以喺位叫囂，甚至可以行出主席台，係好危險嘅事。郭家麒形容上次走到主席台鬧郭榮鏗嘅建制派議員何君堯唔係普通人，喺元朗7．21事件中見佢有好多「白衣朋友」，難怪保安會擔心。
行管會：保安未完成執行命令，
會議已結束
泛民就上星期會議保安執勤嘅情况去信立法會行政管理委員會，行管會秘書噚日覆信，話保安人員定必持守中立專業態度為議會服務，形容上次嘅情况係「保安人員仍未完成執行有關命令之際，會議便已結束」。公民黨陳淑莊質疑，以前8到10個保安一齊抬民主黨林卓廷離場，但何君堯畀主持趕走，仍然可以留喺位，「保安執行其他主席決定時快狠準，係咪執行郭榮鏗主持決定時有難處？」
上次都有份畀郭榮鏗趕走嘅民建聯黃定光，噚日喺會議之初提規程問題，話上星期會議超時，郭榮鏗嗰陣根本無權趕走議員。郭回應話呢個唔係規程問題，多次叫黃定光唔好喺位叫囂。同屬民建聯嘅周浩鼎批評，郭要求黃唔好發言時兇神惡煞、唯我獨尊，「話你真小人便宜咗你，你係偽君子呀」。