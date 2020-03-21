【Emily】內會研保安唔抬建制派之謎 郭家麒：何議員多白衣友，難怪擔心

行管會：保安未完成執行命令，

會議已結束

泛民就上星期會議保安執勤嘅情况去信立法會行政管理委員會，行管會秘書噚日覆信，話保安人員定必持守中立專業態度為議會服務，形容上次嘅情况係「保安人員仍未完成執行有關命令之際，會議便已結束」。公民黨陳淑莊質疑，以前8到10個保安一齊抬民主黨林卓廷離場，但何君堯畀主持趕走，仍然可以留喺位，「保安執行其他主席決定時快狠準，係咪執行郭榮鏗主持決定時有難處？」

上次都有份畀郭榮鏗趕走嘅民建聯黃定光，噚日喺會議之初提規程問題，話上星期會議超時，郭榮鏗嗰陣根本無權趕走議員。郭回應話呢個唔係規程問題，多次叫黃定光唔好喺位叫囂。同屬民建聯嘅周浩鼎批評，郭要求黃唔好發言時兇神惡煞、唯我獨尊，「話你真小人便宜咗你，你係偽君子呀」。