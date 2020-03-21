測量師料最少5發展商入標 華懋新地稱研究

區內公營屋多 地皮估值調低一成

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團已收到安達臣道地皮的投標文件，會先詳細了解各項發展條款，尤其是有關港人首次置業的要求，集團會研究入標。

事實上，華懋持有安達臣道區內唯一的純私人住宅項目，去年獲當局批建3幢20層高及1幢9層高住宅，涉25.9萬方呎樓面，提供逾300伙，預計最快今年底推出。華懋於2018年初以31億元奪得有關地皮，每方呎樓面地價約1.2萬元。

另新地副董事總經理雷霆回應本報查詢稱，集團會研究入標競投。

料落成後呎價1.5萬起跳

萊坊執行董事林浩文表示，地皮發展有許多限制，所以調低樓面地價約15%，預計地皮每方呎樓面地價由6000至7000元，下調至每方呎5000至6000元，以最高可建總樓面108.91萬方呎計，地皮估值約55億至65億元，預計項目總投資（包括建築成本等）約90億至100億元，落成後每呎售價由1.5萬元起。

林續稱，該區公營房屋比例過高，料會影響私樓將來售價。他預計，雖然新型冠狀病毒疫情持續，但各大發展商仍有興趣，惟出價會保守，估計約有5至7個發展商入標，部分以合組財團形式入標以分攤風險，若政府不能隨行就市，地皮有流標風險。