安達臣道首置盤55％兩房 市價八折 招標限單位最細250呎 議員批定價太貴

限2026前落成 與煥然懿居二期相若

安達臣道住宅用地面積約21.7萬平方呎，政府由昨日起公開招標出售，5月15日截標。根據地政總署資料，該地可建總樓面面積不多於約108.9萬平方呎，並規限中標發展商須於2026年3月底前落成項目，與市建局擬建的另一首置項目「煥然懿居」二期落成時間相若（見另稿）。

可建1700伙 隨機抽千伙作首置

政府早前估計該地可興建約1700個住宅單位。政府昨進一步披露賣地條款，規定所建住宅單位實用面積須介乎約250至500平方呎，並規定當中20%為開放式單位、25%為一房單位及55%為兩房單位。當發展商完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，包括200個開放式、250個一房及550個兩房單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，出售對象資格由政府規定。

政府發言人稱，參考「煥然懿居」的經驗，首置申請人須符合居港滿7年的香港居民、從未在港擁有住宅物業、收入及資產為居屋白表申請者的限額加三成等，政府會在出售首置單位前，參考當時居屋的限額以訂定申請資格。以今期居屋為例，白表家庭申請者的入息及資產限額為5.8萬元及201萬元，以此估算，首置申請者入息需介乎58,001至75,400元，資產限額為261.3萬元。

政府並規定業主購入首置單位後，首5年內不可出售或出租單位，5年過後業主須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位。

議員批正值疫情 招標時機差

民主黨尹兆堅表示，目前疫情肆虐及經濟面臨下行，政府此時推出首置地皮招標時機差，預料很大可能會流標。他又稱首置項目以市價八折定價是不切實際，建議政府應進一步降低售價，令市民可以負擔。

民建聯柯創盛認為，政府從中標發展商新建單位中隨機選取單位作首置出售，可保障單位質素，以免中標者「將貨就價」，但安達臣道項目以市價八折定價，對比煥然懿居的六二折更高，建議今次首置項目定價應為市價六六折至七六折之間。