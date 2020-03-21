吸氧翁點煙「搶火」傷臉 一日兩宗

昨凌晨1時許，消防接報石籬（二）邨石廣樓一名八旬老翁面部燒傷，救護員趕抵為他貼上敷料並戴上氧氣罩，在外傭陪同下送院。

現場消息指出，受傷老翁患長期病，平日依靠氧氣機協助呼吸，事發時老翁疑煙癮大發，燃起一支香煙後，稍為扯開氧氣機面罩吸煙，惟香煙燃起氧氣機內氧氣搶火，老翁閃避不及面部被火球燒傷。

另外，大埔大元邨泰樂樓一名依靠氧氣機協助呼吸的74歲老翁，凌晨亦疑因點煙時搶火，面部燒傷，惟他至下午1時許感到不適，遂召救護車送到大埔那打素醫院。

醫生：濃氧助燃 或傷氣管肺部

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，家居用氧氣機使用者多為慢性肺病患者，氧氣機提供高濃度氧氣，使用時應遠離火源或酒精等易燃物，若出現搶火，有可能灼傷患者氣管及肺部，其間患者或會吸入一些氣體，同樣對氣管及肺部造成損害。醫管局的《家居氧氣治療—胸肺復康教育小冊子》提醒用家，使用氧氣機時應預留一呎空間幫助散熱，使用獨立的三腳插座，並避免明火煮食。

浸大化學系講師何觀陞表示，氧氣是火三角之一，高濃度氧氣更是極強助燃劑，一旦被燃燒會於短時間內產生極強火勢引致搶火。他說氧氣機所內的是近乎純氧氣，即使被人體吸入後，再呼出的仍有極高濃度氧氣，因此切忌於氧氣機旁吸煙或燃點明火，「相信部機上都有標示提醒遠離火種」。