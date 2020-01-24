遭京驅逐記者可否來港 FCC函林鄭促澄清

入境處：一向採開放政策

外交部早前宣布禁止《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》美籍記者在中國從事記者工作，包括港澳。FCC主席Jodi Schneider昨向林太、曾國衛發表公開信，信中稱深切關注有關同時禁止上述記者在港工作，冀政府就數議題提供清晰答案。

信中問及，（1）若上述記者被逐出中國內地後冀來港工作，或其僱主將他們轉為駐港記者，他們可否在港工作；（2）若被驅逐，會否影響記者以訪客等身分入境香港；（3）若上述記者本身有權在港工作，包括持工作簽證、本身已是永久居民等，會否因外交部決定而被撤銷。

毛孟靜：駐港外媒緊張觀望

曾任職記者的立法會議員毛孟靜稱，有駐上海美籍記者為香港居民，被逐後料仍可回港；但駐港記者等人會否有問題仍待澄清。她表示，過往中國驅逐記者出境多因個別政治事件，但今次規模甚大，「以前是『零售』，今次是『批發』」，外國記者在中國會感不安，駐港外媒記者亦緊張觀望事件。

此外，美國料將於5月前發表《香港人權民主法》認證報告，香港眾志秘書長黃之鋒預料，今次事件會令報告措辭更強硬，直屬白宮的「國家安全委員會」更因而在今年首度就香港問題開腔，反映美國對港政策已上升至「國家安全層面」高度。