訛稱按揭違規誘借貸 吸血中介涉騙3000萬

25人受害 拘10人

被捕9男1女年齡由20至61歲，涉及6間財務中介公司的董事及職員，部分為傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙被捕。他們盜取按揭貸款客戶資料的來源，仍有待警方深入調查，不排除稍後有更多人被捕。涉案6間中介公司於2018年8月至今年3月運作，最大單一受害人被騙320萬元。

商業罪案調查科根據早前舉報，聯同灣仔、旺角及觀塘警區人員前日展開「勇戰者」行動，搜查全港多處地點，拘捕10男女。行動中檢獲一批證物，包括110萬元現金、財務借貸文件、電腦及智能電話等。

扮銀行講出個人資料 減戒心

警方初步調查相信，有人偽冒銀行職員致電受害人，訛稱其二按貸款未得一按銀行同意，涉及違規，因對方可清楚講出受害人資料，受害人不虞有詐，按指示往中介公司處理貸款事項，其後再由中介公司轉介往持牌財務公司借貸。當貸款批核後，中介以貸款保證金、手續費及抵押費為由，着受害人將貸款存至傀儡戶口。惟受害人查詢二按貸款進度時，始發現中介公司已結業，無法聯絡，同時亦要償還財務公司債務。

警方呼籲借貸前須停一停、諗一諗，再三於不同途徑核實對方身分，應仔細閱讀借貸條款，避免墮入高昂手續費及擔保費陷阱，同時切勿將款項交予第三者或中介職員，如有懷疑亦可致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。